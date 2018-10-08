В столкновении «двенадцатой» и «Киа» под Рязанью пострадали пять человек

В Рыбновском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими, среди которых двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла в воскресенье, 7 октября, около 16:00 на дороге Житово-Ильинское.
По предварительным данным, 34-летний местный житель на «двенадцатой» ехал в сторону Ильинки и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, за рулем которого была 38-летняя рязанка.
В аварии пострадали водители автомобилей, а также пассажиры Kia в возрасте 69, десяти и семи лет. Им оказали медпомощь.