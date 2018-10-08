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10:53, 8 октября 2018 1 898
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В столкновении «двенадцатой» и «Киа» под Рязанью пострадали пять человек 1

В столкновении «двенадцатой» и «Киа» под Рязанью пострадали пять человек

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рыбновском районе произошло ДТП с пятью пострадавшими, среди которых двое детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 7 октября, около 16:00 на дороге Житово-Ильинское.

По предварительным данным, 34-летний местный житель на «двенадцатой» ехал в сторону Ильинки и столкнулся с автомобилем Kia Sportage, за рулем которого была 38-летняя рязанка.

В аварии пострадали водители автомобилей, а также пассажиры Kia в возрасте 69, десяти и семи лет. Им оказали медпомощь.


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