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11:58, 8 октября 2018 311
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В Шацке задержали квартирного вора

В Шацке задержали квартирного вора

В Шацке задержали мужчину, обокравшего одну из квартир. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как установила полиция, в середине сентября неизвестный расколол оконное стекло в одной из квартир кирпичом. «Гость» проник внутрь жилища и похитил имущество на пять тысяч рублей.

Его задержали на следующий день. Выяснилось, что мужчину уже судили ранее за серию краж.

Отмечается, что он вышел из тюрьмы в прошлом году и до сих пор не нашел работу и постоянный источник дохода.

Мужчина проведет под арестом два месяца до окончания следствия.


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