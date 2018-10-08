В Шацке задержали квартирного вора

В Шацке задержали мужчину, обокравшего одну из квартир. Об этом пишет ИД «
Как установила полиция, в середине сентября неизвестный расколол оконное стекло в одной из квартир кирпичом. «Гость» проник внутрь жилища и похитил имущество на пять тысяч рублей.
Его задержали на следующий день. Выяснилось, что мужчину уже судили ранее за серию краж.
Отмечается, что он вышел из тюрьмы в прошлом году и до сих пор не нашел работу и постоянный источник дохода.
Мужчина проведет под арестом два месяца до окончания следствия.