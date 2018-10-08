В Рязани работника железной дороги осудят за кражу металлического лома. Об этом RZN.info сообщили в региональном ЛО МВД России на транспорте.
Установлено, что 32-летний начальник района контактной сети Листвянка рязанской дистанции электроснабжения (филиала РЖД) похитил с рабочего места около ста килограммов металла.
Железнодорожник сдал его в пункт приема металлолома, чем причинил ущерб на сумму около 30 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. Расследование завершено, материалы передали в суд.