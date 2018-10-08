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22:16, 8 октября 2018 285
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В Песочне загорелась легковая машина

В Песочне загорелась легковая машина

Вечером в понедельник, 8 октября, в Песочне загорелась легковая машина. Фотографию опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Автор снимка сообщила, что пожар произошел у первого корпуса дома №6 на улице Шереметьевской.

Фото Елизаветы Анашкиной


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