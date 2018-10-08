Вечером в понедельник, 8 октября, в Песочне загорелась легковая машина. Фотографию опубликовали в группе «
Автор снимка сообщила, что пожар произошел у первого корпуса дома №6 на улице Шереметьевской.
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Вечером в понедельник, 8 октября, в Песочне загорелась легковая машина. Фотографию опубликовали в группе «
Автор снимка сообщила, что пожар произошел у первого корпуса дома №6 на улице Шереметьевской.
Фото
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.