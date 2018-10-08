В новостройках «Северной компании» тепло подключено. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Начало отопительного сезона — сложный период для коммунального хозяйства Рязани. Но в домах, построенных „Северной компанией“, проблем с теплом нет», — отметили в сообщении.
Централизованное отопление подведено к ЖК «Юный» в Канищеве: прямая теплотрасса соединяет дома с Дягилевской ТЭЦ. Весь микрорайон входит в отопительный сезон с началом отопительного сезона на станции.
«Что касается других домов, там работают автономные котельные, как у ЖК „Северный“ в Олимпийском городке Песочни. А в ЖК „Меркурий“ на улице Мервинской каждая квартира оборудована устройствами для индивидуального нагревания воды, и там жители отапливают свои квартиры, как и когда захотят сами. К тому же автономное и индивидуальное отопление обходятся дешевле», — говорится в пресс-релизе «Северной компании».