В ночь на вторник в Рязанской области ожидаются заморозки. Прогноз погоды

В ночь на вторник, 9 октября, в Рязанской области ожидаются заморозки. Об этом сообщила
В этот день возможна облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью по области -2, +3 градуса, днем +7, +12 градусов.
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В ночь на вторник, 9 октября, в Рязанской области ожидаются заморозки. Об этом сообщила
В этот день возможна облачность, преимущественно без осадков.
Температура воздуха ночью по области -2, +3 градуса, днем +7, +12 градусов.
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