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17:02, 8 октября 2018 704
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В Михайловском районе пьяный рязанец врезался в грузовик

В Михайловском районе пьяный рязанец врезался в грузовик

Фото: УМВД по Рязанской области

В Михайловском районе пьяный водитель на Toyota врезался в КамАЗ. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, авария произошла примерно в 12:40 в субботу, 6 октября. 42-летний рязанец на Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в КамАЗ с полуприцепом. За рулем грузовика находился 38-летний уроженец Челябинской области.

Водитель Toyota получил травмы, ему оказали помощь.

Выяснилось, что мужчина был пьян. Степень его опьянения составила 0,9 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.


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