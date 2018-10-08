В Михайловском районе пьяный рязанец врезался в грузовик

В Михайловском районе пьяный водитель на Toyota врезался в КамАЗ. Об этом
По предварительной информации, авария произошла примерно в 12:40 в субботу, 6 октября. 42-летний рязанец на Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на «встречку» и врезался в КамАЗ с полуприцепом. За рулем грузовика находился 38-летний уроженец Челябинской области.
Водитель Toyota получил травмы, ему оказали помощь.
Выяснилось, что мужчина был пьян. Степень его опьянения составила 0,9 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.