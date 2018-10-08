В Иркутске трамвай задавил восьмилетнего школьника. Начата доследственная проверка, сообщил
В понедельник, 8 октября, мальчик, выходя из трамвая, разговаривал по телефону. Он не убедился в безопасности своего движения и начал обходить трамвай спереди.
В результате, начав движение, водитель транспортного средства наехала на ребенка. От полученных травм мальчик скончался до приезда «скорой».
«Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщении.
Фото: СУ СКР по Иркутской области