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10:06, 8 октября 2018 953
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В Иркутске трамвай задавил восьмилетнего школьника

В Иркутске трамвай задавил восьмилетнего школьника

В Иркутске трамвай задавил восьмилетнего школьника. Начата доследственная проверка, сообщил сайт СУ СКР по области.

В понедельник, 8 октября, мальчик, выходя из трамвая, разговаривал по телефону. Он не убедился в безопасности своего движения и начал обходить трамвай спереди.

В результате, начав движение, водитель транспортного средства наехала на ребенка. От полученных травм мальчик скончался до приезда «скорой».

«Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщении.

Фото: СУ СКР по Иркутской области


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