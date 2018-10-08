Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:43, 8 октября 2018 863
 0    0

В центральной детской библиотеке открылся «Рязанский Хогвартс»

В центральной детской библиотеке открылся «Рязанский Хогвартс»

В центральной детской библиотеке открылся «Рязанский Хогвартс». Об этом сообщила учреждения.

На «первый звонок» в воскресенье, 7 октября, пришли более 60 учеников и родителей.

Автор уникального образовательного проекта Владимир Багров поздравил собравшихся с началом занятий в волшебной школе «Рязанский Хогвартс и рассказал о работе, которая была проделана сотрудниками библиотеки, начиная от заявки на грант по день открытия.

Дети посетили планетарий, где им показали купольное шоу о планетах Солнечной системы, а родители в это время обсудили расписание, домашние задания, родительские журналы и совместные мероприятия.

Завершилось открытие «Рязанского Хогвартса» сеансом одновременной игры в шахматы, который провел с детьми на 15 досках автор проекта Владимир Багров. Сеанс завершился со счетом 14:1 в пользу рязанского «Дамблдора». Отличилась ученица школы Ульяна Широкова, одержавшая победу над директором.

Напомним, участники «волшебной школы» получат бесплатное образование. Младшим школьникам будут давать уроки физики и астрономии, математики и шахмат на основе романа Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:34, 8 октября 2018
Два жителя Курской области распространяли в Рязани наркотики
13:29, 8 октября 2018
За выходные на рязанских ярмарках продали более 22 тонн картофеля
13:08, 8 октября 2018
В понедельник на двух рязанских улицах отключили воду из-за аварии
13:00, 8 октября 2018
Около ТЦ «Европа» столкнулись две легковушки
12:44, 8 октября 2018
В Сасове медсестре пересчитали зарплату после прокурорской проверки
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти 3

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 40 050
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 33 478
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
10:09, 5 октября 2018 26 820
Маршрутка с пассажирами влетела в автобус под Тверью, погибли более десяти человек 2
8:29, 27 сентября 2018 22 761
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 20 116
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 9
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум