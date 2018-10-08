В центральной детской библиотеке открылся «Рязанский Хогвартс». Об этом сообщила учреждения.
На «первый звонок» в воскресенье, 7 октября, пришли более 60 учеников и родителей.
Автор уникального образовательного проекта Владимир Багров поздравил собравшихся с началом занятий в волшебной школе «Рязанский Хогвартс и рассказал о работе, которая была проделана сотрудниками библиотеки, начиная от заявки на грант по день открытия.
Дети посетили планетарий, где им показали купольное шоу о планетах Солнечной системы, а родители в это время обсудили расписание, домашние задания, родительские журналы и совместные мероприятия.
Завершилось открытие «Рязанского Хогвартса» сеансом одновременной игры в шахматы, который провел с детьми на 15 досках автор проекта Владимир Багров. Сеанс завершился со счетом 14:1 в пользу рязанского «Дамблдора». Отличилась ученица школы Ульяна Широкова, одержавшая победу над директором.
Напомним, участники «волшебной школы»