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11:16, 8 октября 2018 590

«Сбербанк» объявил о запуске собственного мобильного оператора «СберМобайл»

«Сбербанк» объявил о запуске собственного мобильного оператора «СберМобайл»

«Сбербанк» объявил о запуске собственного мобильного оператора «СберМобайл». Его услуги уже доступны в четырех субъектах России. Еще в 13 российских регионах они появятся до конца 2018 года. Об этом на пресс-конференции рассказал председатель правления «Сбербанка» Лев Хасис.

Мероприятие прошло в виде прямого включения региональных отделений с центральным аппаратом. На связь с федеральным центром вышли Брянск, Воронеж, Калуга, Кострома, Рязань, Санкт-Петербург, Смоленск, Тверь и Тула. Новый проект также представили гендиректор «Теле2» Сергей Эмдин и гендиректор «Сбербанк-Телеком» Руслан Гурджиян.

«Мы активно развиваем нашу „экосистему“, пытаясь предложить нашим клиентам интегрированные продукты, сервисы, которые могут им помочь. И в этой связи наш проект как раз предполагает наличие такого продукта, которого еще нет на рынке, — сказал Хасис. — Грани между индустриями понемногу стираются, мы с вами знаем, что практически все операторы связи начинают, так или иначе, предлагать своим клиентам финансовые сервисы, и ничего удивительно, что мы хотим предложить нашим клиентам возможность получения качественного продукта».

Руслан Гурджиян рассказал, что впервые пилотную версию телекоммуникационного проекта запустили в Санкт-Петербурге под названием «Поговорим». На основе полученных от пользователей отзывов в партнерстве с «Теле2» он трансформировался в «СберМобайл».

«Мы очень рады, что „Сбербанк“ стал важным, базовым для нас партнером, — отметил Сергей Эмдин. — Мы надеемся, что в нашем лице и „Сбербанк“, и другие наши партнеры увидят долгосрочного компаньона, который позволит им развивать уникальные сервисы, на сегодняшний день еще не присутствующие на рынке телекома, а нам это позволит расти еще более высокими темпами».

Новый мобильный оператор сочетает два вида связи — GSM и Wi-Fi. По словам Гурджияна, автоматический выбор лучшего сигнала между GSM и Wi-Fi позволит клиентам «СберМобайл» связаться с другими абонентами по домашнему тарифу из любой точки мира. При этом входящие для них будут бесплатны.

«Фокус направлен на поддержание качественности, надежности и стабильности сети 24/7. Все жизненно важные ресурсы у нас зарезервированы, и доступность сети составляет 99,9%, что соответствует мировому уровню», — сказал гендиректор «Сбербанк-Телеком». Он добавил, что звонки будут происходить в высоком качестве, а скорость соединения составит менее двух секунд.

Подключиться к новому мобильному оператору смогут не только клиенты «Сбербанка», но и все желающие. Кроме того, возможно оформление услуги «Перенос номера» в мобильном приложении без визита в офис оператора.

Для абонентов «СберМобайл» предусмотрены сегментные тарифы: «Молодежь», «Гости», «Военнослужащие», а также разработаны предложения для корпоративных клиентов и «бизнеса». Разработчики рассказали, что клиенты «Сбербанка» смогут оплачивать услуги связи бонусами «Спасибо».

Узнать более подробную информацию о тарифной линейке и подключиться к «СберМобайл» можно в любом отделении «Сбербанка».

В заключении пресс-конференции Лев Хасис рассказал, что в банке появилось новое подразделение «Сеть продаж», которое будет фокусироваться в том числе на том, чтобы продавать через филиальную сеть не только банковские продукты.

Он пояснил, что значительная часть клиентов перешла на получение банковского сервиса в удаленном режиме — через мобильное устройство.

«В связи с этим, мы думаем, что в будущем количество клиентов, посещающих наши отделения только за банковскими услугами, будет снижаться. Вместе с тем, та филиальная сеть, которая у нас есть, является огромным позитивным активом для нас, и мы должны разумно им пользоваться», — заключил Хасис.


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