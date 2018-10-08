Работавший на крайнем севере рязанец отсудил право на досрочную пенсию

Работавший в районах крайнего севера рязанец отсудил право на досрочную пенсию. Об этом сообщил
Проверка показала, что в 2015 году мужчина обратился в УП РФ с заявлением о досрочном назначении пенсии по старости. Из-за отсутствия 11-летнего стажа ему отказали.
В мае 2015 года он повторно обратился с заявлением. В возрасте 56 лет он получил страховую пенсию по старости, установленной за работу в районах крайнего севера. Однако в стаж не включили курсы повышения квалификации, которые он проходил в течение одного месяца в 1985 году.
Суд признал право на включение в льготный стаж время нахождения мужчины на курсах.