Гостиницу на территории музея-заповедника в Константинове начнут строить в ноябре

Гостиницу во въездной зоне музея-заповедника Сергея Есенина в Константинове начнут строить в ноябре. Николай Любимов рассказал, что ее соберут из модульных конструкций, передает
Губернатор отметил, что для зданий из модульных конструкций не нужен полноценный фундамент, то есть они
«Мы нашли проект, нашли тех, кто будет этим заниматься, и, я думаю, что перед новым годом первые модульные конструкции должны быть возведены», — сказал глава региона.
По его словам, на первом этапе возведут около 12 домиков, каждый из которых рассчитан «минимум на два человека».
Любимов считает, что гостиница может превратиться в «достаточно большую туристическую зону».