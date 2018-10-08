Через Рязань будут ходить новые поезда

Через Рязань будут проезжать новые поезда сообщением Москва — Липецк и Москва — Тамбов. Об этом сообщил
Два новых пассажирских поезда будут курсировать через день.
- с 12 декабря — поезд № 69/70 Москва — Липецк с отправлением из Липецка в 07:40 (мск), прибытием в Москву в 14:08 (мск);
- с 11 декабря — поезд № 46/45 Москва — Тамбов с отправлением из Тамбова в 07:15 (мск), прибытием в Москву 14:08 (мск).
Время остановки поездов, следующих из Москвы в Тамбов и из Москвы в Липецк — пять минут. Поезда, следующие из Липецка в Москву будут останавливаться в Рязани на 25 минут.