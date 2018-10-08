Бой Нурмагомедова и Макгрегора и хип-хоп фестиваль в Рязани. Обзор новостей за выходные, 6-7 октября

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Первые октябрьские выходные оказались не очень богатыми на события. Вспомним, чем рязанцам мог запомниться прошедший уикенд.
В воскресенье, 7 октября, прошел бой UFC между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором. Победу одержал Нурмагомедов. После боя россиянин выбрался за ринг, чтобы атаковать группу поддержки ирландца, началась массовая драка. Президент UFC допустил, что Нурмагомедова могут лишить чемпионского титула, однако Макгрегор потребовал реванша.
В субботу, 6 октября, в уличном центре «Под мостом» в Лесопарке прошел хип-хоп фестиваль «Битва районов». Несмотря на прохладную погоду, на фестивале собралось большое количество зрителей. Посмотреть на танцоров, рэп-исполнителей рязанцы пришли семьями.
В рязанском твороге «Амка» нашли остатки антибиотиков. Помимо этого, в твороге рязанского производителя нашли консервант- сорбиновую кислоту, также в нем недостаточно жира. В выходные не обошлось без аварий.
В воскресенье, 7 октября, на улице Крупской маршрутка сбила пешехода. Пострадавший жив.