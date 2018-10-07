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12:36, 7 октября 2018 1 314
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Районы Рязани сразились в хип-хоп битве. Фото

Районы Рязани сразились в хип-хоп битве. Фото

В Рязани прошел хип-хоп фестиваль «Битва районов». Мероприятие состоялось в субботу, 6 октября, в уличном центре «Под мостом» в Лесопарке. Фестиваль не проводился в Рязани около трех лет.

За звание лучшего поборолись не только районы Рязани, но и представители из Москвы, Тулы и Магадана. Самому юному из них было 14 лет.

Несмотря на прохладную погоду, на фестивале собралось большое количество зрителей. Посмотреть на танцоров, рэп-исполнителей рязанцы пришли семьями. Зрителей бесплатно угощали горячим чаем.

Диджеем мероприятия выступил Олег Афонин (Chief Rocka Crew), ведущим — Артемий Скрипченко.

Первое место заняли Bllack Santa и Кас, представляющие команду Канищева. Они получили главный приз — триста тысяч рублей.

Победители не оставили жюри без подарка и вручили им шумоизоляционный материал для новой студии звукозаписи.


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