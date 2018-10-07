Районы Рязани сразились в хип-хоп битве. Фото

В Рязани прошел хип-хоп фестиваль «Битва районов». Мероприятие состоялось в субботу, 6 октября, в уличном центре «Под мостом» в Лесопарке. Фестиваль не проводился в Рязани около трех лет.
За звание лучшего поборолись не только районы Рязани, но и представители из Москвы, Тулы и Магадана. Самому юному из них было 14 лет.
Несмотря на прохладную погоду, на фестивале собралось большое количество зрителей. Посмотреть на танцоров, рэп-исполнителей рязанцы пришли семьями. Зрителей бесплатно угощали горячим чаем.
Диджеем мероприятия выступил Олег Афонин (Chief Rocka Crew), ведущим — Артемий Скрипченко.
Первое место заняли Bllack Santa и Кас, представляющие команду Канищева. Они получили главный приз — триста тысяч рублей.
Победители не оставили жюри без подарка и вручили им шумоизоляционный материал для новой студии звукозаписи.