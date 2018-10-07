Митрополит Марк освятил поклонный крест в Захаровском районе

В субботу, 6 октября, в деревне Лялино Митрополит Марк освятил поклонный крест. Об этом сообщил
Крест воздвигнули на месте существовавшего прежде Преображенского храма. Отмечается, что его уничтожили в ХХ веке.
«Хотелось бы выразить пожелание, чтобы память сего места хранилась среди всех вас в род и род, — сказал по завершении чина освящения митрополит Марк. — Этот крест — знамение и напоминание нам, с одной стороны, о милости Божией, об освященном месте, с другой — о тяжелом периоде в истории нашего Отечества».