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11:45, 7 октября 2018 1 093
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Эксперты спрогнозировали затопление крупных городов мира

Эксперты спрогнозировали затопление крупных городов мира

Ряд крупных городов мира, среди которых Лондон, Шанхай и Хьюстон, находятся под угрозой затопления из-за глобального потепления. Об этом сообщил доклад организации «Христианская помощь».

По словам экспертов, уровень моря может вырасти более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.

Специалисты отметили, что для Лондона это — не единственная угроза. Также эксперты рассказали о оседании почвы и плохом планировании столицы Великобритании.

Помимо этого, затопление грозит таким городам, как Хьюстон, Манила, Джакарта, Лагос, Дакка, Шанхай. Также под воду может уйти столица Таиланда.


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