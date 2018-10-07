Эксперты спрогнозировали затопление крупных городов мира

Ряд крупных городов мира, среди которых Лондон, Шанхай и Хьюстон, находятся под угрозой затопления из-за глобального потепления. Об этом сообщил доклад организации «
По словам экспертов, уровень моря может вырасти более чем на 40 сантиметров, если температура увеличится на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня.
Специалисты отметили, что для Лондона это — не единственная угроза. Также эксперты рассказали о оседании почвы и плохом планировании столицы Великобритании.
Помимо этого, затопление грозит таким городам, как Хьюстон, Манила, Джакарта, Лагос, Дакка, Шанхай. Также под воду может уйти столица Таиланда.