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19:24, 7 октября 2018 445
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Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии

Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии

Более 20 заключенных получили телесные повреждения в массовой драке в омской колонии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ, передает «Интерфакс».

Причиной драки стало требование группы заключенных дать им им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима

«Руководство оперативного штаба ввело на территорию учреждения сводный отряд. Это необходимо было для того, чтобы „изолировать отрицательно настроенных осужденных“ и провести обыски для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на других осужденных», — отметили в сообщении.

Зачинщиков изолировали от осужденных.

Напомним, вечером в субботу, 6 октября, между «отрицательно настроенными» и «положительно настроенными» осужденными в исправительной колонии строгого режима завязалась драка.


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