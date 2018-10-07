Более 20 заключенных пострадали в массовой драке в омской колонии

Более 20 заключенных получили телесные повреждения в массовой драке в омской колонии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 321 УК РФ, передает «
Причиной драки стало требование группы заключенных дать им им сотовые телефоны, позволить свободное перемещение по территории и освободить из штрафных изоляторов нарушителей режима
«Руководство оперативного штаба ввело на территорию учреждения сводный отряд. Это необходимо было для того, чтобы „изолировать отрицательно настроенных осужденных“ и провести обыски для пресечения дальнейших беспорядков и предотвращения давления на других осужденных», — отметили в сообщении.
Зачинщиков изолировали от осужденных.
Напомним, вечером в субботу, 6 октября, между «отрицательно настроенными» и «положительно настроенными» осужденными в исправительной колонии строгого режима