В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Сообщение опубликовали в группе «
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В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Сообщение опубликовали в группе «
Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили звонить по номеру автора сообщения
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По их мнению, рост цен не произойдет одномоментно.