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13:51, 7 октября 2018 2 274
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В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе

В Рязани ищут свидетелей смертельного ДТП в Михайловском районе. Сообщение опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Авария произошла 6 июня в 15:30 на 234 километре дороги Калуга-Тула-Михайлов-Рязань Водитель тягача MAN выехал на «встречку», где столкнулся с «ГАЗелью». 32-летний водитель микроавтобуса погиб.

Всех, у кого есть информация о произошедшем, попросили звонить по номеру автора сообщения +7 (920) 637-57-90.


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