Рязанцев вновь попросили помочь в поисках пропавшего 85-летнего пенсионера

В Рязанской области продолжаются поиски 85-летнего Александра Старостина. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина пропал в четверг, 4 октября, в поселке Зеленый Миловславского района.
Волонтеры попросили добровольцев помочь в поисках.
«Мы очень надеемся на вашу помощь! Вы нам очень нужны! Обращаемся ко всем владельцам коптеров, ваше участие в поиске крайне необходимо, поможем с доставкой на место. Форма одежды: мокрый лес. С собой: вода, горячий чай, перекус, сменная одежда и обувь, резиновые сапоги, фонари», — написали в сообщении.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.