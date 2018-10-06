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18:35, 6 октября 2018 465
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Рязанцев вновь попросили помочь в поисках пропавшего 85-летнего пенсионера

Рязанцев вновь попросили помочь в поисках пропавшего 85-летнего пенсионера

В Рязанской области продолжаются поиски 85-летнего Александра Старостина. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Мужчина пропал в четверг, 4 октября, в поселке Зеленый Миловславского района.

Волонтеры попросили добровольцев помочь в поисках.

«Мы очень надеемся на вашу помощь! Вы нам очень нужны! Обращаемся ко всем владельцам коптеров, ваше участие в поиске крайне необходимо, поможем с доставкой на место. Форма одежды: мокрый лес. С собой: вода, горячий чай, перекус, сменная одежда и обувь, резиновые сапоги, фонари», — написали в сообщении.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 112.


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