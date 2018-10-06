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12:49, 6 октября 2018 1 060
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Куда сходить вечером в субботу? Афиша RZN.info

Куда сходить вечером в субботу? Афиша RZN.info

Как провести холодный октябрьский вечер? На этот вопрос постарается ответить афиша RZN.info.

6 октября в Рязани закрывается Мото-сезон. В баре Svoboda выступят группы Mangostarr, «Рок-альянс», «Карбофос», «Свобода», «Скандал». Начало в 19:00.

В это же время кафе «108» можно будет увидеть программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино «Manhattan Short». После сеанса зрители смогут проголосовать за лучшие фильмы в разных номинациях. В программе участвуют девять короткометражных фильмов разных жанров из разных стран.

А в музыкальном театре покажут спектакль «Бабий бунт», начало в 18:00. Колоритная постановка с запоминающимися мелодиями передаст неповторимую атмосферу казачьего хутора.


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