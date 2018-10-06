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15:28, 6 октября 2018 1 236
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Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за почти полтора миллиона долларов

Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за почти полтора миллиона долларов

Картина художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после того, как ее продали на аукционе в Лондоне. Картина ушла с молотка за 1,4 миллиона долларов, пишет Daily Mirror.

Единственный экземпляр картины художник выполнил в 2006 году на холсте. Произведение поместили в тяжелую раму. При этом, автор просил оставить картину в ней.

Как выяснилось, в раму был встроен шредер. Сразу после продажи включился измельчитель бумаги, который порезал холст на полосы.

Справка Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера. Настоящее имя художника неизвестно.

Фото banksy


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Going, going, gone...

Публикация от Banksy (@banksy)

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