Картина Бэнкси самоуничтожилась после продажи на аукционе за почти полтора миллиона долларов

Картина художника Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась после того, как ее продали на аукционе в Лондоне. Картина ушла с молотка за 1,4 миллиона долларов, пишет
Единственный экземпляр картины художник выполнил в 2006 году на холсте. Произведение поместили в тяжелую раму. При этом, автор просил оставить картину в ней.
Как выяснилось, в раму был встроен шредер. Сразу после продажи включился измельчитель бумаги, который порезал холст на полосы.
Справка Бэнкси — псевдоним английского андерграундного художника стрит-арта, политического активиста и режиссера. Настоящее имя художника неизвестно.
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