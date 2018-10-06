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10:24, 6 октября 2018 1 591
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Еще в трех районах Рязанской области нашли заросли конопли

Еще в трех районах Рязанской области нашли заросли конопли

Еще в трех районах Рязанской области нашли дикорастущую коноплю. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Захаровском, Путятинском и Шиловском районах уничтожили заросли на площади 140 квадратных метров.

Обследование территории области продолжается.


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