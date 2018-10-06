Еще в трех районах Рязанской области нашли заросли конопли

Еще в трех районах Рязанской области нашли дикорастущую коноплю. Об этом сообщила
В Захаровском, Путятинском и Шиловском районах уничтожили заросли на площади 140 квадратных метров.
Обследование территории области продолжается.
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Еще в трех районах Рязанской области нашли дикорастущую коноплю. Об этом сообщила
В Захаровском, Путятинском и Шиловском районах уничтожили заросли на площади 140 квадратных метров.
Обследование территории области продолжается.
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