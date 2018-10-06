Гендиректор ПАО «МРСК Центра» Игорь Маковский поучаствовал во всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 года». Встреча под председательством министра энергетики Александра Новака прошло на площадке форума «РЭН-2018».
Совещание посетили руководители и главные инженеры компаний большой энергетики, региональные власти, представители муниципальных штабов по повышению надежности.
В МРСК Центре сообщили, что специалисты компании выполнили все запланированные мероприятия в срок. Отремонтировали более 50 тысяч км линий электропередачи 0,4-110 кВ и около 12,5 тысячи трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Завершили ремонт 92 силовых трансформаторов на подстанциях 35-110 кВ. От деревьев и кустарников расчистили более 26 тысяч га просек.
В рамках подготовки персонала к ликвидации аварийных ситуаций провели 17 учений и 87 противоаварийных тренировок. Сейчас для ликвидации нештатных ситуаций в компании готовы 2 872 бригады в составе более 13 тысяч человек и 4,5 тысячи единиц техники.
Кроме того, из работников, получивших дополнительную подготовку, сформировали 168 спецбригад повышенной мобильности.
«Электросетевой комплекс 20 российских регионов готов к осенне-зимнему максимуму нагрузок. Энергетиками проделана огромная работа. Сегодня перед нами стоит задача обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжения потребителей в самые холодные месяцы года. Высокий профессионализм и опыт наших специалистов являются залогом того, что мы успешно сможем с ней справиться», — подчеркнул Игорь Маковский.