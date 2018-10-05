Заправкам разрешили продавать вино и пиво

Правительство разрешило дать автозаправкам дополнительный заработок, чтобы ограничить рост цен на топливо. АЗС теперь смогут продавать слабый алкоголь, пишут «
Решение о возврате торгловли алкоголем приняли на совещании, прошедшем в сентябре у Дмитрия Козака, рассказали изданию участник встречи и сотрудник одной из нефтяных компаний.
Проект поправок о разрешении продажи алкоголя на заправках внесли в Госдуму в январе 2017 года. Как пояснил инициатор — член Совета Федерации от Астраханской области Геннадий Орденов, запрет неэффективен, поскольку нет связи между числом аварий с участием пьяных водитеей и возможностью купить алкоголь на зправках.
Противником идеи выступает Минздрав, который считает, что снятие запрета увеличит употребление алкоголя.
Представитель ведомства рассказал изданию, что продажа алкоголя на АЗС может вызвать «импульсивную покупку» человеком, которое это не планировал. Также Минздрав высказался за риск увеличения количества нетрвезвых водителей.
Чтобы этого избежать, алкоголь не будут выставлять на витрину. Чиновники предложили предоставлять спиртное по запросу покупателя.
Представители нефтяных компаний и некоторых торговых сетей пока не прокомментировали ситуацию.