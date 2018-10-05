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8:29, 5 октября 2018 3 630
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В субботу перекроют дорогу от Рыбного до Константинова 1

В субботу перекроют дорогу от Рыбного до Константинова

В субботу, 6 октября, в Рязанской области пройдет Всероссийский легкоатлетический пробег, посвященный 123-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщил официальный сайт музея-заповедника поэта.

Из-за пробега дорогу от Рыбного до Константинова перекроют с 9:00 до 14:00. Добраться до музея можно будет по трассе М-5 до села Срезнево — поворот на село Дивово — село Константиново.

Участниками легкоатлетического пробега, который ежегодно проводят с 1980 года, станут любители и профессионалы из Рязанской и соседних областей.


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