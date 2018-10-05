В Рыбновском районе воры оставили без воды целую деревню

В Рыбновском районе задержали двух злоумышленников. Они украли трубу, которая обеспечивала подачу воды деревни Верейкино. Об этом сообщила
В полицию обратился житель района и сообщил, что он стал очевидцем хищения трубы в поле у деревни.
Выяснилось, что свидетель пытался вразумить грабителей, когда те грузили в трактор отрезки труб, однако они пригрозили ему и скрылись.
Оперативники нашли следы трактора, которые вели от места демонтажа трубы.
В Московской области мужчин задержали, один из них ранее уже был судим за кражу. Похищенное они спрятали в лесу. Трубы изъяли.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.