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14:04, 5 октября 2018 186
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В Рыбновском районе воры оставили без воды целую деревню

В Рыбновском районе воры оставили без воды целую деревню

В Рыбновском районе задержали двух злоумышленников. Они украли трубу, которая обеспечивала подачу воды деревни Верейкино. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель района и сообщил, что он стал очевидцем хищения трубы в поле у деревни.

Выяснилось, что свидетель пытался вразумить грабителей, когда те грузили в трактор отрезки труб, однако они пригрозили ему и скрылись.

Оперативники нашли следы трактора, которые вели от места демонтажа трубы.

В Московской области мужчин задержали, один из них ранее уже был судим за кражу. Похищенное они спрятали в лесу. Трубы изъяли.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.


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