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11:24, 5 октября 2018 2 007
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В Рязани поменяют 3,5 тысячи сломанных и тусклых фонарей 12

В Рязани поменяют 3,5 тысячи сломанных и тусклых фонарей

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани поменяют 3,5 тысячи сломанных и тусклых фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

С исполнителем энергосервисного контракта ООО «ГПБ-Энергоэффект» достигли договоренности о замене светильников в связи с «ухудшением освещенности в городе».

Так, подрядчик на этой неделе начал менять фонари в ЦПКиО, на улицах Октябрьской, Голенченской, Молодежной, Бирюзова и Кутузова.

С ноября ООО «ГПБ-Энергоэффект» за свой счет начнет менять старые светильники на более эффективные с оптическими линзами.

Отмечается, что 1906 новых фонарей установят на улицах с высокой интенсивностью движения, на пешеходных переходах и аварийно опасных участках.

Всего до декабря 2020 года в Рязани заменят 3,5 тысячи светильников.


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