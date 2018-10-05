В Рязани поменяют 3,5 тысячи сломанных и тусклых фонарей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С исполнителем энергосервисного контракта ООО «ГПБ-Энергоэффект» достигли договоренности о замене светильников в связи с «ухудшением освещенности в городе».
Так, подрядчик на этой неделе начал менять фонари в ЦПКиО, на улицах Октябрьской, Голенченской, Молодежной, Бирюзова и Кутузова.
С ноября ООО «ГПБ-Энергоэффект» за свой счет начнет менять старые светильники на более эффективные с оптическими линзами.
Отмечается, что 1906 новых фонарей установят на улицах с высокой интенсивностью движения, на пешеходных переходах и аварийно опасных участках.
Всего до декабря 2020 года в Рязани заменят 3,5 тысячи светильников.