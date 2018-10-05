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19:08, 5 октября 2018 635
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В России предложили повысить минимальную цену на крепкий алкоголь

В России предложили повысить минимальную цену на крепкий алкоголь

Минфин предложил повысить минимальную розничнцю цену на алкоголь. Этот шаг обсусловлен борьбой с суррогатом и нелегальным спиртным, передает РИА «Новости».

Цену на водку предложили повысить до 215 рублей. Сейчас цена бутылки объемом 0,5 литра составляет 205 рублей.

Цена повысится в 2019 году.

Помимо этого, Минфин предложил увеличить минимальную розничную цену на коньяк — с 371 рубля до 388 рублей за пол-литра, бренди — с 293 рублей до 307 рублей.

Производителей также хотят обязать наносить штрихкоды на акцизные марки.


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