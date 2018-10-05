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13:34, 5 октября 2018 312
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В День учителя Карабасов поблагодарил рязанских педагогов за понимание и терпение

В День учителя Карабасов поблагодарил рязанских педагогов за понимание и терпение

В День учителя, 5 октября, и.о. мэра Сергей Карабасов поздравил рязанских педагогов. Он пожелал им здоровья, благополучия, благодарных и любознательных учеников.

Глава администрации поблагодарил учителей за понимание, снисходительность, терпение и самоотдачу.

«Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях города сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, ведь сегодня в системе образования Рязани трудятся около шести тысяч педагогов», — сказал Карабасов.

Отдельно он выделили ветеранов отрасли, которые продолжают трудиться, «являясь примером для молодых учителей и образцом глубокой верности своему призванию».


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