В День учителя Карабасов поблагодарил рязанских педагогов за понимание и терпение

В День учителя, 5 октября, и.о. мэра Сергей Карабасов поздравил рязанских педагогов. Он пожелал им здоровья, благополучия, благодарных и любознательных учеников.
Глава администрации поблагодарил учителей за понимание, снисходительность, терпение и самоотдачу.
«Без преувеличения можно сказать, что в образовательных учреждениях города сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, ведь сегодня в системе образования Рязани трудятся около шести тысяч педагогов», — сказал Карабасов.
Отдельно он выделили ветеранов отрасли, которые продолжают трудиться, «являясь примером для молодых учителей и образцом глубокой верности своему призванию».