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17:03, 5 октября 2018 487

Столетие Рязанского приборного завода. Часть пятая

Столетие Рязанского приборного завода. Часть пятая

Государственный Рязанский приборный завод (входит в КРЭТ) находится в числе ведущих российских производителей бортового авиационного радиоэлектронного оборудования.

В этом году завод отмечает столетие. В честь юбилея на RZN.info выйдет серия материалов, посвященных истории предприятия. Пятая часть расскажет о жизни завода в наши дни.

АО «ГРПЗ» продолжает работу в области радиоэлектронного приборостроения. Продукцию предприятия применяют в самолетах и вертолетах, наземной и морской технике.

Предприятие можно назвать научно-производственным объединением, поскольку оно не только осуществляет серийный выпуск продукции, но и разрабатывает узлы, блоки и самостоятельные изделия.

Завод развивает производство продукции гражданского назначения. В числе уникальных изделий — приборы для измерения внутриглазного давления через веко торговых марок diathera, diaton. Они позволяют на ранней стадии диагностировать глаукому — опасное глазное заболевание, приводящее к слепоте. Не имеет аналогов в России магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг», который выпускает филиал АО «ГРПЗ» — Касимовский приборный завод.

АО «ГРПЗ» — первые в области разработки и производства в России электрозарядных станций (ЭЗС) для электромобилей. ЭЗС «ФОРА» «медленной» и «быстрой» зарядки используют в Москве и Московской области, Краснодаре и Сочи, Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте.

Предприятие занимает лидирующие позиции и в создании современных сварочных аппаратов инверторного типа. Сварочные аппараты марки «ФОРСАЖ» в рамках программы по импортозамещению широко используют во многих отраслях промышленности.

Как отмечает пресс-служба завода, перспективные направления для предприятия — участие в создании альтернативных источников энергии для районов Арктики, Сибири и Дальнего Востока, а также применение плазменно-оптических технологий, которые являются мощным и эффективным оружием в борьбе с патогенными микроорганизмами.

Сейчас ГРПЗ ищет новые направления деятельности и работает над созданием новой модели производства.

«Профессиональный слаженный трудовой коллектив, способный решать задачи любой сложности, высокий научно-производственный потенциал, применение передовых технологий позволяют Государственному Рязанскому приборному заводу и впредь сохранять лидерство в создании инновационной конкурентоспособной продукции», — заключили в пресс-службе.


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