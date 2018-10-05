Собутыльники вынесли из квартиры рязанца ноутбук и музыкальный центр

В Рязани задержали двух злоумышленников, которые вынесли из квартиры мужчины ноутбук, музыкальный центр и мобильник. Об этом сообщила
В полицию обратился 53-летний житель города и сообщил, что двое мужчин у него из квартиры на улице Забайкальской украли технику.
Оперативники выяснили, что хозяин сам впустил злоумышленников, с которыми он был знаком и ранее выпивал.
Однако в этот раз недавние знакомые, которых пострадавший знал только по именам, были настроены недружелюбно и с порога потребовали деньги, а затем ударили рязанца.
Полицейские по приметам задержали грабителей. Похищенное у них изъяли.
В отношении них возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ.