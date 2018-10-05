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13:57, 5 октября 2018 421
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Швейцарский производитель шоколада купит касимовский завод

Швейцарский производитель шоколада купит касимовский завод

Швейцарский производитель шоколада Barry Callebaut подписал договор о покупке компании «Инфорум». Об этом сообщил «Финмаркет».

«Инфорум» владеет производством в Касимове, где работают более 300 сотрудников. По завершении сделки они перейдут в Barry Callebaut.

«Приобретение компании „Инфорум“ позволит Barry Callebaut значительно расширить свое присутствие и производственные мощности в России — стране, которая занимает второе место по объемам продаж шоколада в мире», — отметили в Barry Callebaut.

Сделку планируют завершить до конца 2018 года. Стороны договорились не разглашать финансовые детали сделки.

Справка

Barry Callebaut — швейцарская компания, один из лидеров мирового рынка шоколада.

«Инфорум» — крупнейший в России производитель индустриального шоколада, шоколадных и кондитерских глазурей, масс. У компании есть несколько филиалов, в том числе в Касимове.


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