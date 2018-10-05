Рязанская делегация поучаствовала в международном форуме энергетиков

Делегация Рязанской области во главе с зампредом Олегом Харивским отправились на международный форум «Российская энергетическая неделя». Об этом сообщил
Представители области поучаствовали во всероссийском совещании, на котором обсудили популяризацию энергосбережения и информационную открытось ТЭК.
Там присутствовали энергетические компании, министерства энергетики, ЖКХ и СМИ.
Рязанская делегация также поучаствует во Всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению осенне-зимнего периода 2018/2019 года».
Полную информацию о форуме можно получить по