Правила регистрации транспортных средств изменятся с субботы

В субботы, 6 октября, вступят в силу новые правила регистрации транспортных средств в Госавтоинспекции. Соответствующий приказ МВД России опубликовали на официальном
Теперь можно регистрировать транспортные средства и прицепы с электронными и бумажными паспортами. Кроме того, если документ утерян, его можно восстановить или заменить. При этом автовладельцы сами смогут выбрать тип паспорта — бумажный или электронный.
Приказ также закрепляет антикоррупционный механизм выдачи номеров и увеличивает срок их хранения с 180 до 360 суток.
Еще одно упрощение касается порядка внесения сведений о замененном двигателе автомобиля. Теперь достаточно представить машину на осмотр, по его результатам сведения о номере двигателя внесут в ПТС и информационные системы Госавтоинспекции.