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21:22, 5 октября 2018 1 783
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Мэрия отреагировала на информацию о конфликте рязанского подростка с маршрутчиком

Мэрия отреагировала на информацию о конфликте рязанского подростка с маршрутчиком

Мэрия проверит информацию о конфликте рязанского подростка с маршрутчиком. Пост появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По информации автора, случай произошел в пятницу, 5 октября, на остановке Юбилейная.

Как рассказала женщина, водитель маршрутки №41 выгнал подростка из салона. Ребенку прищемили локоть, когда машина приехала к остановке и в нее начали заходить пассажиры.

«При просьбе открыть дверь водитель ответил, чтобы он вышел. Ребенок ответил, что не выйдет. Тогда водитель, снявши свою верхнюю одежду, вылез из-за своего места, подошел к сыну и дернул его за куртку, почти оторвав рукав. На асфальт выпал телефон, который разбился, ключи, деньги. Далее водитель стал замахиваться и пытаться нанести удар в лицо, но сын увернулся. После этого водитель, которого по опросу других водителей на конечной этого маршрута, зовут Магомед, пригласил моего ребенка на конечную, чтоб разобраться по-мужски», — написала мать подростка.

Как отметили в мэрии, управление транспорта проведет по факту произошедшего служебное расследование совместно с органами внутренних дел.

К виновному применят «меры административного наказания вплоть до увольнения».


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