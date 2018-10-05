Курсанты университета МВД приняли присягу. Фото

Курсанты рязанского филиала университета МВД имени Кикотя приняли присягу. Торжественная церемония прошла в пятницу, 5 октября, на плацу учреждения.
Всего в этом учебном году текст клятвы произнесли 186 человек, среди которых 72 первокурсника и 114 полицейских, которые проходят первоначальную профподготовку.
В мероприятии поучаствовали представители вуза, органы власти и управления региона, духовенства, родители курсантов и ветераны полиции.
«Вы выбрали нелегкую дорогу — служить Родине, быть в числе тех, кто борется с преступностью. Вам предстоит беречь честь сотрудника внутренних дел. Верю, что для каждого из вас этот день останется в памяти на всю жизнь», — обратился к первокурсникам начальник филиала полковник полиции Андрей Доронин.
Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев также поздравил курсантов и отметил, что авторитет и гордость за свою профессию должны стоять наравне со службой России.
Помимо этого, он напомнил курсантам о серьезности сделанного ими выбора и ответственности. После торжественного марша для гостей мероприятия организовали бой на мечах под песню «Небо славян» и показательные выступления группы спортивного совершенствования.