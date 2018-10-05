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13:37, 5 октября 2018 2 256
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Курсанты университета МВД приняли присягу. Фото

Курсанты университета МВД приняли присягу. Фото

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Курсанты рязанского филиала университета МВД имени Кикотя приняли присягу. Торжественная церемония прошла в пятницу, 5 октября, на плацу учреждения.

Всего в этом учебном году текст клятвы произнесли 186 человек, среди которых 72 первокурсника и 114 полицейских, которые проходят первоначальную профподготовку.

В мероприятии поучаствовали представители вуза, органы власти и управления региона, духовенства, родители курсантов и ветераны полиции.

«Вы выбрали нелегкую дорогу — служить Родине, быть в числе тех, кто борется с преступностью. Вам предстоит беречь честь сотрудника внутренних дел. Верю, что для каждого из вас этот день останется в памяти на всю жизнь», — обратился к первокурсникам начальник филиала полковник полиции Андрей Доронин.

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев также поздравил курсантов и отметил, что авторитет и гордость за свою профессию должны стоять наравне со службой России.

Помимо этого, он напомнил курсантам о серьезности сделанного ими выбора и ответственности. После торжественного марша для гостей мероприятия организовали бой на мечах под песню «Небо славян» и показательные выступления группы спортивного совершенствования.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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