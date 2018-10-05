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16:59, 5 октября 2018 481
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Куда сходить в выходные? Афиша на 6-7 октября

Куда сходить в выходные? Афиша на 6-7 октября

Начало октября не балует рязанцев хорошей погодой, а вот концертный сезон наоборот набирает обороты. О самых интересных мы расскажем в нашей традиционной афише.

В МКЦ 6 октября зрители увидят представление «Страна Кошландия» от Владимира Куклачева — младшего сына знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева. В кафе «108» 6 и 7 октября можно увидеть программу Манхэттенского фестиваля короткометражного кино «Manhattan Short». На сцене Рязанского театра драмы 7 октября состоится церемония вручения IV Региональной театральной премии «Зеркало сцены». А в концертном зале Рязанской филармонии с сольным концертом выступит Денис Майданов.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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