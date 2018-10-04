Ждем солнца. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

В ближайшие несколько дней в Рязани пасмурное небо сменится солнцем. Прогноз погоды опубликована на
В пятницу, 5 октября, рязанцев ждет облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха составит около +8 градусов.
В субботу, 6 октября, будет облачно, пойдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13 градусов.
В воскресенье, 7 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов.
По ночам в эти дни температура воздуха будет колебаться от нуля до +6 градусов, возможны осадки.