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11:46, 4 октября 2018 917
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Ждем солнца. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Ждем солнца. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: © RZN.info / Ксения Прялухина

В ближайшие несколько дней в Рязани пасмурное небо сменится солнцем. Прогноз погоды опубликована на сайте Гидрометцентра России.

В пятницу, 5 октября, рязанцев ждет облачная с прояснениями погода, без осадков, температура воздуха составит около +8 градусов.

В субботу, 6 октября, будет облачно, пойдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +13 градусов.

В воскресенье, 7 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Столбики термометров поднимутся до +16 градусов.

По ночам в эти дни температура воздуха будет колебаться от нуля до +6 градусов, возможны осадки.


© RZN.info

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