За восемь месяцев 2018 года в «Рязаньэнерго» обратились более 63 тысяч потребителей

С января по август 2018 года в филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» обратились 63 296 жителей области. Об этом сообщили в пресс-службе филиала.
3 817 запросов были связаны с присоединением к сетям, 2 601 — с техническим обслуживанием электросетевых объектов, 814 — с установкой и заменой счетчиков
Энергетики провели две встречи с представителями малого и среднего бизнеса, которые заключили с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» договор о присоединении энергопринимающих устройств с максимальной мощностью 15-150 кВт.
Сотрудники «Рязаньэнерго» ответили на вопросы заявителей, разъяснили принципы упрощенного процесса техприсоединения и формирования стоимости договоров, проинформировали о комплексной услуге «технологическое присоединение под ключ».
«Все потребители имеют возможность обратиться в „Рязаньэнерго“ любым удобным для себя способом. За 8 месяцев 2018 года наибольшее количество вопросов — 58 188 — поступило в филиал по телефону. Еще 4 638 потребителей предпочли посетить офис лично, а 196 — воспользовались „Интернет-приемной“. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, интерактивных обращений стало больше на 70», — рассказали в пресс-службе филиала.
Рязанцам напомнили, что они могут обращаться к специалистам не только в офисе и «Интернет-приемной», но и в «Личном кабинете» на
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