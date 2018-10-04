В Рязанской области закрыли три зала игровых автоматов. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Один незаконный игорный клуб обнаружили на улице Семинарской: оттуда полицейские вывезли шесть компьютеров, вход в помещение закрыли.
На улице 4-я Линия сотрудники полиции за игровыми аппаратами застали шесть человек. Вход закрыли, 12 автоматов под руководством полицейских увезли.
В Новомичуринске на проспекте Энергетиков сотрудники полиции вывезли четыре компьютера, которые использовались для азартных игр. Помещение опечатали.