В Рязани прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню учителя

В четверг, 4 октября, в рязанском Лесопарке прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню учителя. Об этом сообщил
Соревнования прошли в рамках проекта «Бежим круглый год», направленного на пропаганду здорового образа жизни. В нем поучаствовали девять команд преподавателей общеобразовательных и спортивных школ.
Специальный приз за самый многочисленный коллектив получила школа №45, а в номинации «корпоративный имидж коллектива» был отмечен лицей №4.
В соответствии с возрастными группами участники преодолевали дистанции 500 и 1000 метров. В личном зачете по итогам забегов победу одержали:
- 25-35 лет — Валентина Евпалова (гимназия №5) и Руслан Немировский (СОШ №14);
- 36-45 лет — Ирина Антонова (СДЮСШОР «Единство) и Анатолий Максимов (Лесопарк);
- 46-55 лет — Людмила Мартюшева (СОШ №45);
- 56 лет и старше — Людмила Разлукина (СОШ №45 и Виктор Козлов (СОШ №68).
Победителям и призерам соревнований вручили грамоты и памятные подарки.