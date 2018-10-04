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20:08, 4 октября 2018 2 330
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В Рязани прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню учителя

В Рязани прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню учителя

В четверг, 4 октября, в рязанском Лесопарке прошел легкоатлетический забег, посвященный Дню учителя. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Соревнования прошли в рамках проекта «Бежим круглый год», направленного на пропаганду здорового образа жизни. В нем поучаствовали девять команд преподавателей общеобразовательных и спортивных школ.

Специальный приз за самый многочисленный коллектив получила школа №45, а в номинации «корпоративный имидж коллектива» был отмечен лицей №4.

В соответствии с возрастными группами участники преодолевали дистанции 500 и 1000 метров. В личном зачете по итогам забегов победу одержали:

  • 25-35 лет — Валентина Евпалова (гимназия №5) и Руслан Немировский (СОШ №14);
  • 36-45 лет — Ирина Антонова (СДЮСШОР «Единство) и Анатолий Максимов (Лесопарк);
  • 46-55 лет — Людмила Мартюшева (СОШ №45);
  • 56 лет и старше — Людмила Разлукина (СОШ №45 и Виктор Козлов (СОШ №68).

Победителям и призерам соревнований вручили грамоты и памятные подарки.


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