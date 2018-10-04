В Госдуме предложили запретить школьникам красить волосы и пользоваться косметикой

Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой запретить школьникам использовать косметику и красить волосы. Об этом передает РИА «
Ранее в Перми от занятий отстранили 15-летнюю девочку из-за того, что та покрасила волосы в розовый цвет и таким образом нарушила школьный документ «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся».
Региональный омбудсмен назвал такой шаг дискриминацией.
Прокуратура возбудила дело в отношении директора гимназии, заявив, что школа не может устанавливать такие требования.
Как отметил Милонов, ученики не должны «позволять себе косметику, окрашивание волос (за исключением медицинских случаев), а также отхождение от норм и правил по внешнему виду, установленных администрацией школы».
По его мнению, на детей влияет масс- и поп-культура и поэтому необходимов ввести для российских школьников дополнительные, «но не излишние» правила.
Милонов заявил, что учащиеся должны соблюдать этикет, составляемый каждой школой с учетом рекомендаций министерства просвещения.
Депутат отметил, что такой документ «актуален как никогда».
«Прошу вас рассмотреть данные предложения и дать соответствующую оценку», — заключил Милонов.