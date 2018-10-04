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9:49, 4 октября 2018 232
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В Госдуме предложили запретить школьникам красить волосы и пользоваться косметикой 2

В Госдуме предложили запретить школьникам красить волосы и пользоваться косметикой

Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (ЕР) предложил министру просвещения России Ольге Васильевой запретить школьникам использовать косметику и красить волосы. Об этом передает РИА «Новости».

Ранее в Перми от занятий отстранили 15-летнюю девочку из-за того, что та покрасила волосы в розовый цвет и таким образом нарушила школьный документ «Требования к внешнему виду и одежде обучающихся».

Региональный омбудсмен назвал такой шаг дискриминацией.

Прокуратура возбудила дело в отношении директора гимназии, заявив, что школа не может устанавливать такие требования.

Как отметил Милонов, ученики не должны «позволять себе косметику, окрашивание волос (за исключением медицинских случаев), а также отхождение от норм и правил по внешнему виду, установленных администрацией школы».

По его мнению, на детей влияет масс- и поп-культура и поэтому необходимов ввести для российских школьников дополнительные, «но не излишние» правила.

Милонов заявил, что учащиеся должны соблюдать этикет, составляемый каждой школой с учетом рекомендаций министерства просвещения.

Депутат отметил, что такой документ «актуален как никогда».

«Прошу вас рассмотреть данные предложения и дать соответствующую оценку», — заключил Милонов.


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