У кассирши михайловской заправки украли телефон

У сотрудницы михайловской заправки украли смартфон. Об этом сообщила
В полицию обратилась 24-летняя жительница района. Она рассказала, что в разгар рабочего дня неизвестный взял ее сотовый, который лежал на прилавке на видном месте.
Оперативники проехали по трассе Рязань-Калуга и вскоре по камерам определили госномер разыскиваемого автомобиля. Выяснилось, что 47-летний мужчина проживает в Туле. Там его и задержали.
Похищенное вернули владелице.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.