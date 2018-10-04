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13:53, 4 октября 2018 505

«Сбербанк» сообщил о структурных изменениях

«Сбербанк» сообщил о структурных изменениях

«Сбербанк» проводит трансформацию Западно-Сибирского банка. Его Тюменское, Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское головные отделения (ГОСБ) интегрируют в Уральский банк Сбербанка. Омское ГОСБ передадут Сибирскому банку.

Кроме того, председателей территориальных банков, которые работают в своей должности пять и более лет, переведут в другие отделения для их развития.

План кадровых перестановок выглядит так:

  • Кирилл Брель, председатель Сибирского банка, переходит на позицию председателя Среднерусского банка, так как Игорь Артамонов, председатель Среднерусского банка, назначен исполняющим обязанности губернатора Липецкой области;
  • Татьяна Галкина, работавшая заместителем председателя Сибирского банка по корпоративному бизнесу и CIB, становится председателем Сибирского банка;
  • Олег Смирнов, вице-президент, председатель Московского банка, переходит в Центральный аппарат;
  • Вячеслав Цыбульников, вице-президент, директор департамента по работе с клиентами машиностроения, переходит на позицию вице-президента, председателя Московского банка;
  • Владимир Ситнов, председатель Поволжского банка, рассматривает предложение о переходе в блок «Корпоративный бизнес» Центрального аппарата;
  • Александр Анащенко, председатель Западно-Сибирского банка, теперь будет руководить Поволжским банком;
  • Дмитрий Солнцев, работавший в Западно-Сибирском банке заместителем председателя по корпоративному бизнесу, будет исполнять обязанности председателя Западно-Сибирского банка на время трансформации.

Назначения проведут после официального согласования кандидатур с Банком России.

«Сохранение лидерских позиций „Сбербанка“ невозможно без структурного совершенствования. Для нас это постоянный процесс, мы стремимся максимально использовать кадровый потенциал, предоставляя высокоэффективным менеджерам поле для реализации и применения наработанного ими опыта. Сегодняшние изменения — еще один шаг в этом направлении», — прокомментировал председатель правления «Сбербанка» Герман Греф.


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