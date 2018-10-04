Рязанский дом ребенка отметил 100-летие. В четверг, 4 октября, коллектив заведения наградили в честь юбилея.
Первый замминистр регионального минздрава Владимир Грачев вручил региональные награды и поблагодарил всех, кто «связал свою жизнь и судьбу с домом ребенка и тех, кто планирует отдавать свое тепло детям».
«В нашем социальном обществе вы остаетесь востребованными. Хорошо это или плохо мне сложно судить, но вы однозначно делаете важное и общее дело для наших детей», — заключил Грачев.
Справка
Первый дом грудного ребенка в Рязани открылся в 1918 году. В 1939 году дом ребенка перевели в старинный деревянный дом на улице Щедрина.
В 1978 году Дому ребенка выделили здание на улице Высоковольтной, построенное по типовому проекту детского сада.
В 1982 году дом ребенка перепрофилировали для детей с неглубокими органическими поражениями ЦНС и нарушениями психики. Это позволило привлечь к работе с детьми психологов, логопедов, врачей-неврологов, враче-специалистов.
В 1996 году произошло слияние с домом ребенка, находящимся в селе Сушки Спасского района и образование единственного в Рязанской области Дома ребенка на 150 коек.