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18:31, 4 октября 2018 987
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Рязанский дом ребенка отметил 100-летие

Рязанский дом ребенка отметил 100-летие

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанский дом ребенка отметил 100-летие. В четверг, 4 октября, коллектив заведения наградили в честь юбилея.

Первый замминистр регионального минздрава Владимир Грачев вручил региональные награды и поблагодарил всех, кто «связал свою жизнь и судьбу с домом ребенка и тех, кто планирует отдавать свое тепло детям».

«В нашем социальном обществе вы остаетесь востребованными. Хорошо это или плохо мне сложно судить, но вы однозначно делаете важное и общее дело для наших детей», — заключил Грачев.

Справка

Первый дом грудного ребенка в Рязани открылся в 1918 году. В 1939 году дом ребенка перевели в старинный деревянный дом на улице Щедрина.

В 1978 году Дому ребенка выделили здание на улице Высоковольтной, построенное по типовому проекту детского сада.

В 1982 году дом ребенка перепрофилировали для детей с неглубокими органическими поражениями ЦНС и нарушениями психики. Это позволило привлечь к работе с детьми психологов, логопедов, врачей-неврологов, враче-специалистов.

В 1996 году произошло слияние с домом ребенка, находящимся в селе Сушки Спасского района и образование единственного в Рязанской области Дома ребенка на 150 коек.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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