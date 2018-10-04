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14:06, 4 октября 2018 526
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Рязанских журналистов пригласили поучаствовать в девятом всероссийском конкурсе «Панацея»

Рязанских журналистов пригласили поучаствовать в девятом всероссийском конкурсе «Панацея»

В Рязанской области стартовал девятый всероссийский конкурс для СМИ «Панацея». Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Организаторами выступили МГУ имени Ломоносова, учрежденный вузом благотворительный фонд «Общественный институт социальной стратегии и тактики» и Союз писателей Москвы.

В конкурсе могут поучаствовать отдельные авторы, творческие коллективы, редакции, представляющие районные и городские средства массовой информации, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания (газеты, журналы, интернет-СМИ).

Работы, представляемые на конкурс, должны быть опубликованы с 1 сентября 2017 года по 31 октября 2018 года.

Заявки принимают до 1 декабря 2018 года по адресу: 125009, г. Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ (с пометкой — конкурс «Панацея»).

Победителей определят в номинациях:

  • «Местная больница» (материалы об организации местного здравоохранения, больницах, поликлиниках, медпунктах и другие);
  • «Белый халат» (публикации о медработниках — врачах, младшем и среднем персонале, организаторах здравоохранения, фармацевтах);
  • «Люди в беде» (работы об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях, акциях помощи, инициированных и проведенных с непосредственным участием СМИ);
  • «Здоровье в твоих руках» (публикации об эффективных практиках ведения здорового образа жизни, клубах, энтузиастах, тематические колонки и страницы, социальные проекты НКО и СМИ, направленные на решение проблем охраны здоровья и получившие освещение в прессе);
  • «Нет социальным болезням» (специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета и тому подобного).

Победителей наградят в феврале на факультете журналистики МГУ.

Для лауреатов конкурса пройдет трехдневный образовательный семинар на базе вуза.

Подробную информацию можно узнать на сайте.


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