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13:24, 4 октября 2018 1 332
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Рязанцев снова предупредили о сильном ветре

Рязанцев снова предупредили о сильном ветре

В четверг, 4 октября, ГУ МЧС по Рязанской области выпустило второе метеопредупреждение за сутки.

Ночью и в первой половине дня в пятницу, 5 октября, на территории региона ожидается усиление северо-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, местами до 20 метров в секунду.


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