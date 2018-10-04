Эксперты ожидают значительное подорожание ипотеки. Об этом говорится в материалах, опубликованных на
Руководитель аналитического центра Олег Репченко предположил, что уже в конце октября ставки могут достигнуть 12-13% годовых.
Первая волна повышений ипотеки началась после заседания Центробанка 14 сентября, когда
В сентябре
В 2014 году Центробанк поднял ключевую ставку с 10,5 до 17%. Если на ближайшем заседании регулятор поднимет ставку до 10-11%, этого будет достаточно для того, чтобы ипотека подскочила до 12-13%, считают эксперты.
«Сбербанк» и ВТБ, на которых приходится более двух третей всех выданных в 2018 ипотек, пока не увеличили ставки. Однако, по мнению аналитиков, рост ключевой ставки, который ожидают после заседания Банка России 26 октября, заставит даже крупнейшие госбанки поднять процентные ставки по жилищным кредитам.