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11:06, 4 октября 2018 648

Рязанцев ожидает новое подорожание ипотеки — эксперты

Рязанцев ожидает новое подорожание ипотеки — эксперты

Эксперты ожидают значительное подорожание ипотеки. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

Руководитель аналитического центра Олег Репченко предположил, что уже в конце октября ставки могут достигнуть 12-13% годовых.

Первая волна повышений ипотеки началась после заседания Центробанка 14 сентября, когда поднялась ключевая ставка. Однако ряд финансовых организаций начали поднимать ставки еще до решения ЦБ из-за ожидания введения американских санкций в отношении российского госдолга и ослабления рубля.

В сентябре ставки уже подняли «Россельхозбанк» и «Газпромбанк», а реакцию «Дом.рф» на действия Центробанка эксперты назвали настораживающей. По их мнению, госкомпания не стала бы поднимать ставку на целый процент, если бы была уверена, что ключевая ставка не будет расти.

В 2014 году Центробанк поднял ключевую ставку с 10,5 до 17%. Если на ближайшем заседании регулятор поднимет ставку до 10-11%, этого будет достаточно для того, чтобы ипотека подскочила до 12-13%, считают эксперты.

«Сбербанк» и ВТБ, на которых приходится более двух третей всех выданных в 2018 ипотек, пока не увеличили ставки. Однако, по мнению аналитиков, рост ключевой ставки, который ожидают после заседания Банка России 26 октября, заставит даже крупнейшие госбанки поднять процентные ставки по жилищным кредитам.


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