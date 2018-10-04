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21:05, 4 октября 2018 308
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На улице Лесопарковой на три недели перекрыли движение

На улице Лесопарковой на три недели перекрыли движение

На улице Лесопарковой на три недели перекрыли движение. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

В четверг, 4 октября, из-за капитального ремонта теплотрассы от дома №18 по улице Лесопарковой до пересечения с проездом Речников закрыли движение транспорта.

Движение также перекроют от дома №12 по улице Лесопарковой до перекрестка с проездом Речников. Движение транспорта по проезду Речников на пересечении Лесопарковой улицы по полосе в сторону дома №1 будет ограничено.

Движение восстановят 27 октября.

Места работ огородят, там установят предписывающие и предупреждающие знаки.

Напомним, жители домов на Лесопарковой улице последние несколько лет жаловались на холод в домах. Три деревянные двухэтажки пообещали подключить к центральному отоплению в течение двух недель.


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