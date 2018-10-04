На улице Лесопарковой на три недели перекрыли движение. Об этом сообщил
В четверг, 4 октября, из-за капитального ремонта теплотрассы от дома №18 по улице Лесопарковой до пересечения с проездом Речников закрыли движение транспорта.
Движение также перекроют от дома №12 по улице Лесопарковой до перекрестка с проездом Речников. Движение транспорта по проезду Речников на пересечении Лесопарковой улицы по полосе в сторону дома №1 будет ограничено.
Движение восстановят 27 октября.
Места работ огородят, там установят предписывающие и предупреждающие знаки.
Напомним, жители домов на Лесопарковой улице последние несколько лет жаловались на